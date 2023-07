POL-HAM: Scheunenbrand in Rhynern

Hamm-Mitte (ots) - Am Dienstagabend, 4. Juli, kam es zu einem Wohnungsbrand an der Forbachstraße. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21 Uhr alarmiert, die Feuerwehr löschte den Brand in der Dachgeschosswohnung. In der Wohnung befand sich ein Hund, der bei dem Brand starb. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des ...

