POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Mercedes beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, 2. Juli, zwei Gasflaschen von dem Gelände eines Baumarktes am Sachsenweg gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 16.20 Uhr, wie er sich zunächst auf dem Außengelände aufhielt, anschließend die Gasflaschen in einem Fahrzeug verstaute und in Richtung Sachsenweg davon fuhr. Der Tatverdächtige ist geschätzt zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine normale ...

