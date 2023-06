Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230625 - 0725 Frankfurt - Westend: Antisemitische Botschaft am Hauseingang

Frankfurt (ots)

(lo) Am Donnerstagabend (22. Juni 2023) gegen 23.40 Uhr und am Freitagmorgen (23. Juni 2023) gegen 07.30 Uhr fanden Anwohner an ihren Wohnhäusern in der Böhmerstraße und in der Friedrichstraße jeweils einen DIN-A4-Zettel mit einer antisemitischen Botschaft. Ob es sich um ein und denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell