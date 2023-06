Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230622 - 0722 Frankfurt - Sachsenhausen: Diebstahl von Flüssigkeiten

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern entwendeten zwei Männer mehrere Verkaufsgegenstände aus einer Tankstelle in der Darmstädter Landstraße. Die beiden Täter konnten flüchten.

Gegen 05.30 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der beiden Täter verwickelte den Tankstellenangestellten in ein Gespräch, während der andere sich die Taschen mit Motoröl und Schnapsflaschen füllte.

Anschließend verließen beide Personen die Tankstelle und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der aufmerksame Mitarbeiter bemerkte den Verlust der Flüssigkeiten und nahm die Verfolgung auf. In der Nähe konnte er die beiden Tatverdächtigen stellen. Diese rissen sich von ihm los und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Täterbeschreibung

Täter 1:

Männlich, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 170 - 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schmale Statur, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, dunke Jeans, schwarze Schuhe und trug einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike".

Täter 2:

Männlich, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 175 - 180 cm groß, etwa 30 - 35 Jahre alt, kurze schwarze Haare und schwarze Oberbekleidung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10800 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell