Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230622 - 0721 Frankfurt - Unterliederbach: Großband in einer Hofreite

Frankfurt (ots)

(lo) Ein Großbrand mit mehreren betroffenen Häusern ereignete sich gestern Mittag in der Liederbacher Straße. Bewohner und Passanten blieben unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 14.35 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass in der Liederbacher Straße eine größere Rauchentwicklung in einer Hofreite sichtbar sei. Die eingesetzten Kräfte konnten dann vor Ort eine brennende Garage in der Hofreite feststellen.

Aufgrund der Bauweise und der dichten Bebauung griff das Feuer auf Nachbargebäude über. Nach Beendigung der Löscharbeiten zeigte sich das Ausmaß des Brandes. Zwei in der Garage abgestellte Traktoren und die Garage brannten vollständig aus. Der Dachstuhl des Nachbargebäudes wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich Liederbacher Straße großräumig umgeleitet werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell