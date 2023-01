Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Warnhinweis nach neuer Betrugsmasche bei Kleinanzeigen

Nordthüringen (ots)

Der Polizei in Nordthüringen ist eine neue Betrugsmasche auf einem bekannten Kleinanzeigenportal im Internet bekannt geworden. Hier werden durch die Täter hochwertige Gegenstände wie zb. Soundanlagen oder Saugroboter zum Verschenken angeboten. Weiterhin wird eine Abholung der Objekte oder ein möglicher Versand in Aussicht gestellt. Nachdem dann ein Interessent Kontakt aufgenommen hat, liegt der Abholungsort meist in so weiter Ferne, dass eine Abholung vor Ort nicht mehr in Frage kommt. Daher wird der Interessent gebeten die Versandkosten zu übernehmen. Diese Beträge liegen hier meist im kleinen zweistelligen Bereich. Nach einer Überweisung der Versandkosten bricht der Kontakt zum vermeintlichen Verschenker dann ab. Das Geld ist weg. Die Polizei rät solchen Angeboten gegenüber stets sehr misstrauisch zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hochwertige Gegenstände quasi geschenkt bekommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Nutzen Sie die Meldefunktion solcher Anzeigenportale und schützen Sie damit sich und andere Menschen.

