Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230623 - 0724 Frankfurt - Gutleutviertel: Einbrecher in Wohnung

Frankfurt (ots)

(lo) In den frühen Morgenstunden (22. Juli 2023) meldete sich eine 38-jährige Frau bei der Polizei und teilte mit, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte durch verdächtige Geräusche geweckt und fand einen unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer vor, der daraufhin die Flucht ergriff.

Der Vorfall ereignete sich gegen 04:30 Uhr, als der Einbrecher die Geschädigte in ihrem Schlafzimmer überraschte. Vor Schreck schrie sie auf, woraufhin der Täter mit dem Diebesgut durch die Wohnungstür flüchtete. Die Geschädigte verständigte die Polizei, die umgehend am Tatort eintraf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wie sich der Einbrecher Zugang zu der im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung verschaffe, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, muskulöse Körperstatur, schleppender Gang, trug ein dunkles T-Shirt und eine beige kurze Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10400 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell