Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenbahn und Auto kollidieren auf dem Brackeler Hellweg - zwei Verletzte

Dortmund (ots)

Auf dem Brackeler Hellweg ist es am Donnerstagmorgen (11. Januar) zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Dabei wurden zwei Frauen verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 165. Zu diesem Zeitpunkt war eine 39-jährige Dortmunderin mit ihrem Ford in Richtung Osten unterwegs. Sie wollte nach links auf den Parkplatz eines Discount-Supermarktes abbiegen und musste wegen des entgegenkommenden Verkehrs auf dem linken Fahrstreifen halten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Stadtbahn der Linie U 43 in Richtung Brackel auf ihren Pkw auf.

Bei dem Zusammenprall wurden die 39-Jährige und ihre 66-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Dortmund) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Bahnfahrer blieb unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Osten musste bis ca. 10.45 Uhr gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund