Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Ladendiebe auf frischer Tat gefasst und vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagabend (19.10.) wurden zwei Täter auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl von einem Ladendetektiv in einem Geschäft auf der Hauptstraße beobachtet und an der Flucht gehindert. Da beide Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und bereits mehrfach polizeilich aufgefallen sind, wurden sie vorläufig festgenommen.

Gegen 18:25 Uhr fielen einem Ladendetektiv zwei Männer auf, die sich in der Herrenabteilung aufhielten und die Sicherungen an hochwertigen Winterjacken entfernten. Anschließend entfernten sich die beiden Täter mit den Jacken in Richtung des Ausgangs. Der Ladendetektiv lief ihnen hinterher und hielt sie auf. Die beiden Ladendiebe sollen sich ihm gegenüber aggressiv verhalten haben.

Der Wert der entwendeten Markenjacken liegt bei über 500 Euro.

Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden Täter mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach, wo sie dem Polizeigewahrsam zugeführt wurden. Die beiden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und besitzen die algerische Staatsangehörigkeit. Sie sollen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell