Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (19.10.) wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lustheide gerufen, nachdem ein Nachbar am Vortag gegen 17:00 Uhr einen Einbruch in eine dortige Wohnung festgestellt hatte.

Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen hebelten ein in Hochparterre gelegenes Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (er/th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell