POL-RBK: Bergisch Gladbach/Overath - 36-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen und wird vom Diensthund aufgespürt

Bergisch Gladbach/Overath (ots)

Am Mittwoch (18.10.) gegen 20:45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei die auffällige Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers, welcher anschließend angehalten und kontrolliert werden sollte. Der Verkehrsteilnehmer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber schließlich gestellt werden.

Der Zeuge befuhr die Overather Straße im Stadtteil Bensberg in Richtung Untereschbach hinter einem Pkw, welcher auf gerader Strecke in Schlangenlinien fuhr. Die vom Zeugen alarmierten Polizisten konnten den VW schließlich an der Kreuzung Olper Straße / Bahnhofstraße in Untereschbach antreffen und gaben ihm Anhaltezeichen. Auf der Bahnhofstraße stoppte der VW an einer roten Ampel und der Fahrer gab den Polizisten zunächst zu verstehen, anhalten zu wollen. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, setzte er seine Fahrt jedoch fort und fuhr auf die Autobahn 4 in Richtung Köln auf. Die Polizisten folgten ihm und an der nächsten Abfahrt verließ der VW-Fahrer die Autobahn und fuhr schließlich auf einen Parkplatz an der Vinzenz-Pallotti-Straße in Bensberg. Dort stieg er aus und rannte in ein angrenzendes Waldstück, wo er jedoch unter Zuhilfenahme eines Diensthundes gestellt werden konnte.

Ein Drogenvortest bei dem 36-jährigen Bergisch Gladbacher verlief positiv, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der VW des Mannes durchsucht, wobei eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt wurde. Gegen den Bergisch Gladbacher wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (th)

