Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Leichlingen - Intensive Verkehrskontrollen entlarven zahlreiche Verstöße

Burscheid/Leichlingen (ots)

Gestern Abend (18.10.) gegen 18:35 Uhr haben Polizisten der Polizeiwache Burscheid eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Sträßchen durchgeführt. Ein 25-jähriger Wuppertaler fiel dabei mit seinem Pkw auf, da er in Höhe der Einmündung Maxhan zu schnell unterwegs war. In der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum fest. Der Fahrer stimmte einer Durchsuchung seines Fahrzeugs zu, wobei eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und umgehend beschlagnahmt wurde. Offenbar hatte er zumindest vor Fahrtantritt keine Betäubungsmittel konsumiert und stand nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Neben der Ahndung des Geschwindigkeitsverstoßes erwartet den Fahrer jedoch nun auch noch ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Wenig später am gleichen Abend, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 24-jähriger Solinger mit seinem Pkw im Heider Weg in Leichlingen kontrolliert. Da ein Alkoholtest rund 0,6 Promille ergab und er keine Dokumente mit sich führte, musste er die Polizisten zur Wache begleiten. In der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass der junge Mann zuvor falsche Personalien angegeben hatte, um damit zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit kam zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eine noch schwerwiegendere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Namensangabe hinzu. (ct)

