POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Auffahrunfall mit Personenschaden

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.10.) kam es zu einem Auffahrunfall auf der Wipperfürther Straße in Bensberg. Dabei entfernte sich der Fahrer eines Kastenwagens von der Unfallörtlichkeit, der am Unfall beteiligt war.

Gegen 11:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Daccia die Wipperfürther Straße in Richtung Moitzfeld. Nach ihren Angaben fuhr vor ihr ein weißes Fahrzeug eines Sozialdienstleisterunternehmens, welches plötzlich abbremste und nach rechts in Richtung Bordstein lenkte. Daher musste die Bergisch Gladbacherin ebenfalls einen Bremsvorgang einleiten. Der unbekannte Fahrzeugführer eines hinter ihr fahrenden roten Kastenwagens fuhr ihr daraufhin hinten auf. Der Fahrer stieg daraufhin nach Angaben der 31-Jährigen aus und winkte mit den Worten: "Ist ja nichts passiert" ab. Anschließend entfernte er sein beschädigtes Kennzeichen und setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Die 31-Jährige gab an, bei dem Unfall leicht verletzt worden zu sein. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung geben. An ihrem Fahrzeug entstand ein geringfügiger Sachschaden. An dem unfallbeteiligten Kastenwagen soll ebenfalls eine geringfügige Beschädigung vorliegen. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen. Die Polizei bittet jetzt den Fahrer des roten Kastenwagens und auch den Fahrer des weißen Fahrzeugs sich zu melden. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Auffahrunfall geben können. Bitte kontaktieren Sie das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

