Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zeuge verfolgt Fahrzeugdieb und verhindert Weiterfahrt - Täter flüchtig

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (16.10.) wurde ein auf einer Baustelle in der Straße Im Binsenfeld in Kürten-Biesfeld abgestellter Radlader von einem unbekannten Täter entwendet. Ein Zeuge verfolgte das Fahrzeug jedoch und konnte schließlich die Weiterfahrt verhindern. Der Dieb flüchtete daraufhin fußläufig.

Gegen 07:05 wurde ein aufmerksamer Anwohner der Jahnstraße durch laute Motorengeräusche geweckt. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er einen vorbeifahrenden Radlader. Da die Baustellenfahrzeuge sonntags normalerweise nicht in Betrieb sind, kam der Sachverhalt dem Zeugen verdächtig vor. Unmittelbar nahm er die Verfolgung mit seinem Pkw auf und alarmierte die Polizei.

Der Täter fuhr mit dem Baustellenfahrzeug durch mehrere Straßen in dem dortigen Wohngebiet und schließlich auf einen Schützenplatz in der Neuensaaler Straße. Dabei handelt es sich jedoch um eine Sackgasse. Der Zeuge setzte sein Fahrzeug hinter den Radlader und blockierte ihn damit, sodass der Täter nicht mehr weiterfahren konnte. Dieser stieg daraufhin zügig aus und flüchtete über einen Fußweg zwischen einem Supermarktparkplatz und der Feuerwehrwache in Richtung Wipperfürther Straße. Dabei wurde er noch von einem weiteren Zeugen beobachtet. Ob sich der Dieb anschließend in Richtung Eichhof oder in Richtung Dürscheid entfernte, ist unklar.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, hatte lange schwarze Dreadlocks, war dunkel gekleidet, trug eine Arbeitshose und eine schwarze Kopfbedeckung.

Die eingetroffene Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, die jedoch erfolglos verlief. Der Besitzer des Radladers konnte erreicht und hinzugerufen werden. An dem Radlader konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat geben können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 2050 bei der Kriminalpolizei. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell