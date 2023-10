Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 11-jähriger Fußgänger von zwei Pkw erfasst und schwer verletzt

Rösrath (ots)

Am gestrigen Montag (16.10.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bensberger Straße im Stadtteil Forsbach, bei dem ein 11-jähriger Junge aus Rösrath von zwei Pkw erfasst und dabei schwer verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Rösrather befuhr gegen 16:20 Uhr mit seinem Audi die Bensberger Straße aus Bensberg kommend in Fahrtrichtung Rösrath. Auf Höhe einer dort befindlichen Bushaltestelle lief der 11-jährige Fußgänger zwischen einem Pkw und einem Linienbus auf die Straße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Der Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß prallte der Junge in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren Pkw einer 31-jährigen Bergisch Gladbacherin, die ihrerseits die Straße in ihrem Seat in Fahrtrichtung Bensberg befuhr.

Der Junge wurde nach dem Verkehrsunfall mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und musste die Straße auf Höhe der Unfallörtlichkeit für rund eine Stunde vollständig sperren. (ch)

