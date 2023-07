Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Werkzeuglager

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 15.07.2023 bis Samstag, 29.07.2023, 13:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum an der Paulinenstraße ein. Die Täter brachen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine Tür auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten unter anderem eine hochwertige Tischkreissäge und verschiedene Nivelliergeräte. Zeugen die Angaben zur Tat, zum Abtransport oder Verbleib der Beute machen können, werden gebeten sich bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

