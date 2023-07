Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht auf Samstag, gegen 03:15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt am Molinder Grasweg ein. Die Einbrecher gelangten durch einen Lieferanteneingang in die Verkaufsräume des Marktes, brachen auch innerhalb des Gebäudes eine verschlossene Tür auf. Die Täter wurden während der Tat durch einen ausgelösten Alarm gestört und flüchteten. Entwendet wurden eine größere Anzahl von Zigarettenpackungen verschiedener Marken. Einen Großteil der Beute verloren die Täter jedoch auf der Flucht. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

