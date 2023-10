POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senior übergibt Bargeld und Schmuck mit sechsstelligem Gesamtwert an Betrüger

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (17.10.) kam es zu einem Auffahrunfall auf der Wipperfürther Straße in Bensberg. Dabei entfernte sich der Fahrer eines Kastenwagens von der Unfallörtlichkeit, der am Unfall beteiligt war. Gegen 11:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Daccia ...

