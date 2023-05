Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Beim Einfahren von der Straße Am Schwarzweiher auf die L528 übersah eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim eine 8-jährige aus Böhl-Iggelheim, die mit ihrem Fahrrad von links kam und Vorfahrt hatte. Da das Kind nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, stieß sie mit dem Fahrzeug zusammen und stürzte daraufhin. Durch den anschließenden Sturz zog sich das Kind Schürfwunden am rechten Ellbogen und am rechten Knie zu. Sie wurde vor Ort in die Obhut ihrer Mutter übergeben. Weder am dem Fahrrad noch an dem Pkw der 84-jährigen entstand ein Sachschaden.

