POL-RBK: Kürten - Diverse Baumaschinen und Werkzeuge aus Baustellencontainern gestohlen

Kürten (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (17.10.) circa 23:00 Uhr und Mittwochmorgen (18.10.) circa 07:10 Uhr wurden aus zwei Baustellencontainern an der Bergstraße in Busch diverse Baumaschinen und Werkzeuge von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Offenbar hatten die Täter dafür einen Radlader, der den Zugang zu den Containern versperrte, versetzt.

Als der Mitarbeiter eines Bauunternehmens morgens seine Arbeit auf der Baustelle aufnehmen wollte, bemerkte er zunächst, dass ein Radlader nicht an seinem gewohnten Platz stand sondern offenbar versetzt worden war. Als er anschließend die beiden Container, die sich dahinter befunden hatten, öffnen wollte, bemerkte er das Fehlen der Vorhängeschlösser. Aus dem Inneren waren diverse Baumaschinen und Werkzeuge entwendet worden.

Offenbar versetzten die Täter offenbar den Radlader, um den Zugang zu den Türen freizumachen und öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise die Schlösser der beiden Container.

Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge wie eine Rüttelplatte, Bodenverdrängungswerkzeuge, Stemmhammer sowie Vibrationsstampfer. Der Gesamtwert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid sucht nach aufmerksamen Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Baustelle an der Bergstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

