POL-DO: Polizei überwältigt Mann mit Messer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0035 Am Mittwochnachmittag (10. Januar) meldete eine Zeugin der Polizei eine verdächtige Person an der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld. Der Mann soll mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Gegen 13:50 Uhr ging der unbekannte Tatverdächtige entlang der Thusneldastraße und zerkratzte dabei ...

