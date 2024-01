POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall: Fahrradfahrer kollidiert mit 83-Jähriger und entfernt sich kurz darauf vom Ort des Geschehens

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0030 Nach einer Bargeldunterschlagung in einem Geldinstitut am Brackeler Hellweg sucht die Polizei mit Lichtbildern nach der Tatverdächtigen. Ein 40-jähriger Dortmunder hatte sich am 3. November des vergangenen Jahres an einem Geldautomaten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag ...

mehr