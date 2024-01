Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0035

Am Mittwochnachmittag (10. Januar) meldete eine Zeugin der Polizei eine verdächtige Person an der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld. Der Mann soll mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 13:50 Uhr ging der unbekannte Tatverdächtige entlang der Thusneldastraße und zerkratzte dabei mehrere Fahrzeuge. Anschließend flüchtete er über die Helmutstraße in Richtung Gutenberg-Grundschule.

Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge und meldete ein ähnliches Verhalten der Person an der Eichenstraße.

Insgesamt beschädigte der Tatverdächtige 19 geparkte Fahrzeuge in der Thusneldastraße und der Eichenstraße.

Die Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

- 20 bis 30 Jahre alt - schlank - Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einer hellen Hose und einer cremefarbenen Winterjacke mit Kapuze

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell