Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Ein schwarzer Pkw Seat Ibiza, abgestellt auf dem Kundenparkplatz einer Heizungsbaufirma in der Flachsstraße in Wissen, in der Nähe der Grundschule, wurde am Dienstag, 07.11.2023, zwischen 5 und 16 Uhr, bei einem Parkvorgang beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

