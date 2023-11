POL-PDNR: Unbekannter versprüht Pfefferspray nach Auseinandersetzung zwischen Hunden

Betzdorf (ots) - Ein zwischen dem 05.11.2023, 15:00 und 06.11.2023, 09:00 Uhr in der Lasdorfer Straße in Betzdorf am Fahrbahnrand geparkter PKW, wurde -vermutlich durch ein anderes Fahrzeug- im Bereich des Heckstoßfängers beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf ...

mehr