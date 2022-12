POL-KS: Brand in einer Lagerhalle in Bad Arolsen-Mengeringhausen (Waldeck-Frankenberg)

Kassel (ots) - Kassel-Harleshausen: Am 1. Weihnachtstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus in der Eschebergstraße in Kassel, nahe der Wolfhager Straße. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich so genau bestimmen, weil eine Bewohnerin zu dieser Zeit nach Hause kam und den Täter überraschte. Allerdings konnte sie den Einbrecher durch eine ...

mehr