Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pizzabote ausgeraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Lieferant einer Pizzeria wurde offenbar am Dienstag, 23. Januar 2024, in einen Hinterhalt in Ückendorf gelockt. Der 42-Jährige wollte gegen 17.10 Uhr an der Gesamtschule an der Bochumer Straße zwei Pizzen ausliefern, die zuvor bestellt worden waren. Bei Eintreffen vor Ort erwarteten den Gelsenkirchener zwei Jugendliche. Der Pizzalieferant ging zu seinem Kofferraum, um das Essen herauszuholen. In diesem Moment wurde er von einem der beiden Jugendlichen geschlagen und geschubst. Danach nahm der Jugendliche die Geldbörse des Lieferboten aus dem Auto, während der andere die Pizzen an sich nahm. Dann flüchteten sie. Da der 42-Jährige Schmerzen hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen, um den Mann medizinisch zu versorgen.

Die beiden Jugendlichen waren etwas 15 bis 16 Jahre alt. Derjenige der beiden, der zugeschlagen und das Portemonnaie entwendet hat, war circa 1,80 bis 2 Meter groß und trug eine schwarze Lederjacke sowie einen Schal.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell