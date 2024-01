Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit gestohlenem Roller in Bismarck unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben ein Kind und einen Jugendlichen gestoppt, die gemeinsam auf einem gestohlenen Roller in Bismarck unterwegs waren.

Die Beamten waren am Montagmorgen, 22. Januar 2024, gegen 7.30 Uhr an der Münsterstraße/Bleckstraße auf den Roller aufmerksam geworden. Für eine allgemeine Verkehrskontrolle schaltete der Streifenwagen mehrfach Anhaltesignale ein, betätigte Lichthupe und, nachdem all dies ignoriert worden war, schließlich auch Blaulicht und Martinshorn. Auch darauf reagierte der Rollerfahrer nicht, sodass die Beamten ihn per Außenlautsprecher zum Anhalten aufforderten. Ohne auf diese erneuten Aufforderungen zu reagieren, fuhr er über einen Gehweg weiter. Auf der Willy-Brandt-Allee wurde der junge Fahrer erneut lautstark angesprochen, dieses Mal durch das heruntergelassene Beifahrerfenster des Streifenwagens. Zögerlich hielten der Fahrer und sein Sozius an.

Einen Fluchtversuch zu Fuß konnten die Beamten unterbinden. Schon während der Fahrt konnten die Einsatzkräfte anhand des Kennzeichens des Rollers feststellen, dass dieser am vergangenen Wochenende von einem 65-jährigen Gelsenkirchener als gestohlen gemeldet wurde. Der zwölfjährige Fahrer und sein 14 Jahre alter Sozius wurden zur Polizeiwache gebracht. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurden die beiden Jungen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Roller wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell