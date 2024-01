Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt in Bismarck am Montag, 22. Januar 2024, Zeugen der Tat. Eine 51-jährige Frau erschien abends auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Süden und gab an, gegen 20 Uhr zu Fuß auf der Bleckstraße unterwegs gewesen zu sein, als sie in Höhe des Zoos von einer unbekannten Person von hinten gestoßen worden sei. Die Gelsenkirchenerin sei zu Boden gefallen und habe kurz das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich kam, habe sie gemerkt, dass ihr Rucksack samt Bargeld fehlt. Die 51-Jährige suchte nach der Anzeigenaufnahme selbstständig ein Krankenhaus auf. Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder der 0209 365 8240 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

