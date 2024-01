Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diensthund "Bumblebee" stellt flüchtigen Dieb in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen erhielt in den frühen Morgenstunden am Samstag, 20. Januar 2024, gegen 3 Uhr den Hinweis auf eine verdächtige Feststellung auf einem Firmengelände auf der Straße Exterbruch. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit entsandt, die das Gelände umstellten. Die Einsatzkräfte stellten einen Kleintransporter fest, in dem bereits mehrere Kanalrohre abgelegt waren, der aber augenscheinlich nicht zu der Firma gehörte. Am Transporter befanden sich drei männliche Personen. Ein Mann blieb auf dem Fahrersitz im Transporter sitzen, die anderen beiden flüchteten bei Eintreffen der Polizisten zu Fuß. Der erste Flüchtige wurde nach einer kurzen Flucht in Richtung Ostpreußenstraße/Exterbruch durch Beamte gestellt. Der zweite vermeintliche Dieb flüchtete in ein angrenzendes Waldstück, wo die Beamten seine Spur zunächst verloren. Um dem Flüchtigen habhaft zu werden, wurde der Diensthund "Bumblebee" eingesetzt. Nach kurzer Zeit war der Diensthund auf der richtigen Fährte und stellte den Gesuchten in einem dichten Gebüsch. Begleitet durch energisches Bellen, verließ der Mann sein Versteck und ließ sich widerstandslos von den Beamten mit Handfesseln fixieren. Die Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren verfügen nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft und wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell