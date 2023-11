Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am 31. Oktober wurden die Beamten gegen 12:25 Uhr zu einem Unfall in der Straße "Unterm Römberge" gerufen. Ein Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Hammerweide, als ein am Straßenrand parkendes Auto auf die Fahrbahn fuhr und mit dem PKW kollidierte. Durch den Unfall wurden vier weitere am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Die 79- und 31-jährigen Fahrer aus Arnsberg wurden dabei verletzt. Ein in dem Auto des 79-jährigen befindlicher Hund lief nach dem Unfall auf der Straße herum, als eine Zeugin ihn versuchte einzufangen und gebissen wurde. Die bislang unbekannte Frau und weitere Zeugen werden zur weiteren Sachverhaltsklärung gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell