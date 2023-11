Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch sind unbekannte Täter in zwei Häuser in Arnsberg Neheim eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Haus am Barthold-Cloer-Weg. Sie durchwühlten Räume und Schränke. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern noch an. Am Abend sind unbekannte Täter in ein Haus an der Schillerstraße eingebrochen. Hier verschafften der oder die Täter sich zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr Zugang zum Haus. Jetzigen Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

