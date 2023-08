Freiburg (ots) - Im Zuge von Straßenarbeiten ist am Donnerstagmorgen, 17.08.2023, gegen 09:45 Uhr, in Jestetten eine Hecke in Brand geraten. In der Frankenstraße wurden Markierungsarbeiten vorgenommen. Dabei kam auch ein Gasbrenner zum Einsatz. Hierbei wurde eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Jestetten wurde alarmiert. Mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften war sie vor Ort und löschte das Feuer. ...

