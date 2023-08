Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendliche verunglücken mit ihren Kleinkrafträdern - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.08.2023, gegen 23:15 Uhr, war es am Ortseingang von Albbruck auf der L 154 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern gekommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher war einem vorausfahrenden 15-jährigen aufgefahren. Dadurch stürzte der Ältere auf die Straße. Er und ein 15-jähriger Sozius verletzten sich hierbei leicht und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

