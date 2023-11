POL-HSK: Alkoholisierter E-Biker verunfallt

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Arnsberg. Eine 59-jährige Frau aus Arnsberg war mit ihrem Auto auf der Straße "Im Neyl" in Richtung Arnsberg unterwegs. Eine 70-jährige Arnsbergerin kam ihr in Richtung Oeventrop entgegen. Als die 59-Jährige in die "Mescheder Straße" abbiegen wollte, kam es aus ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden ...

mehr