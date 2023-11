Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrolltag im Hochsauerlandkreis

Meschede, Hochsauerlandkreis (ots)

Am Mittwoch fanden im Hochsauerlandkreis in der Zeit von 14 bis 20 Uhr Kontrollen zur Verhinderung von Kriminalität statt. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen überprüft. In Meschede war ein Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto im Straßenverkehr unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Verkehrskommissariat ermittelt. Ebenfalls in Meschede fanden die Polizisten bei einer Kontrolle Drogen auf, sie wurden sichergestellt. Wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels sind in Meschede vier Personen vorläufig festgenommen worden. Zwei von ihnen, ein 16- und ein 17-Jähriger wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die beiden anderen, ein 22- und ein 25-Jähriger, werden dem Haftrichter vorgeführt. In Arnsberg wurde ein geklauter Roller und auch ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

