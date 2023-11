Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Arnsberg. Eine 59-jährige Frau aus Arnsberg war mit ihrem Auto auf der Straße "Im Neyl" in Richtung Arnsberg unterwegs. Eine 70-jährige Arnsbergerin kam ihr in Richtung Oeventrop entgegen. Als die 59-Jährige in die "Mescheder Straße" abbiegen wollte, kam es aus ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten von Rettungskräften behandelt werden. Die 70-Jährige erlitt leichte, die 59-jährige Frau schwere Verletzungen. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell