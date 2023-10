Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter - Erneuter Diebstahl von Leitplankenpfosten

Korbach (ots)

Nachdem es bereits im Zeitraum von Freitag (29.September) bis Mittwoch (4. Oktober) zu einem Diebstahl von einer großen Anzahl Leitplanken und Leitplankenpfosten von einer Baustelle in Vöhl-Dorfitter gekommen war, schlugen die Täter in der Nacht von Mittwoch (4. Oktober) auf Donnerstag (5. Oktober) erneut zu. (Beachten sie bitte auch die PM vom 06.10.2023, 10.57 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5619585)

Diesmal entwendeten die unbekannten Täter etwa 150 Leitplankenpfosten von der Baustelle an der Ortsumgehung von Vöhl-Dorfitter. Die Täter durchtrennten die Metallbänder, mit denen die Pfosten in Packs zusammengeschnürt waren. Danach konnten sie das Diebesgut wahrscheinlich per Hand auf ein größeres Fahrzeug laden. Auch diesmal entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge im Baustellenbereich, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

