POL-HSK: Falsche Polizisten am Telefon

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch sind unbekannte Täter in zwei Häuser in Arnsberg Neheim eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Haus am Barthold-Cloer-Weg. Sie durchwühlten Räume und Schränke. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern noch an. Am Abend sind unbekannte Täter in ein Haus an der Schillerstraße eingebrochen. Hier verschafften der ...

