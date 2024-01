Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf glatter Fahrbahn - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Bulmke-Hüllen am Freitag, 19. Januar 2024, sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer. Gegen 22 Uhr waren ein 50-Jähriger und sein 19 Jahre alter Sohn in ihrem BMW auf der Luxemburger Straße unterwegs, wo ihnen in Höhe einer dortigen Kurve ein unbekanntes Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Aufgrund dessen habe der 50-jährige Gelsenkirchener mit seinem Wagen ausweichen müssen, geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Laternenmast. Beide Männer wollten im Nachgang selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei bittet die unbekannte Fahrerin oder den unbekannten Fahrer des Autos, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beteiligten Wagen machen könnten. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell