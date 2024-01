POL-GE: Polizeibeamte nehmen Randalierer in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte wollten am Mittwochmorgen, 17. Januar 2024, um 9.25 Uhr in einer Wohnung an der Josefstraße in der Neustadt zwei Haftbefehle, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, gegen einen 29 Jahre alten Mann vollstrecken. An der Tür gab ein Bewohner an, der Gesuchte sei nicht da. Da die Beamten aber den begründeten Verdacht des Gegenteils hatten, und der Türöffner nichts ...

mehr