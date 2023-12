Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: 55-jähriger Pkw-Fahrer fährt Kind an

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 13. Dezember 2023, gegen 7.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt. Ein 9-jähriges Kind wollte den dortigen Fußgängerweg von links kommend überqueren und wurde dabei von einem Pkw-Fahrer übersehen und frontal erfasst. Das 9-jährige Kind erlitt hierdurch mehrere Beinverletzungen sowie Verletzungen am Kopf.

Nach medizinischer Erstversorgung durch den örtlichen Rettungsdienst und Notarzt, wurde das 9-jährige Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell