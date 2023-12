POL-FR: BAB 5 - Freiburg - Nord -- Kollision zwischen zwei Fahrzeugen -- Fahrbahn teilweise gesperrt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Freiburg-Altstadt: Am Sonntag, 10.12.2023, gegen 14:45 Uhr, entriss eine bislang unbekannte Täterin in der Rathausgasse die Handtasche einer 55-jährigen Frau. Der Ehemann der Dame sowie ein Passant verfolgten daraufhin die flüchtende Täterin in Richtung Innenstadt und konnten diese schließlich stellen. Die Frau händigte daraufhin die Handtasche ...

