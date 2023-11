Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Korrekturmeldung: Verkehrsunfall mit einer Verletzten und beschädigtem Ampelmast

Dinslaken (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich in Dinslaken ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 73-jährige Frau aus Duisburg verletzte.

Die 73-Jährige war mit ihrem Auto um kurz vor 8 Uhr auf der Willi-Brandt-Straße, aus Duisburg kommend in Fahrtrichtung Dinslaken unterwegs.

Im Kreuzungsbereich Willi-Brandt-Straße / Hans-Böckler-Straße kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 73-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

Die Ampel wurde durch den Unfall erheblich beschädigt.

Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Reparaturarbeiten an der Ampelanlage dauern derzeit noch an und können sich bis in die Mittagsstunden ziehen.

Die Polizei regelt den Verkehr.

Im Rahmen der Absperrmaßnahmen fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer über Einsatzmittel und Absperrmaterialien der Polizei, beschädigten diese und fuhren anschließend weiter. Die eingesetzten Polizisten leiteten diesbezüglich mehrere Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

/pr

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell