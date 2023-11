Moers (ots) - In der Nacht zu Montag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomat an der Moselstraße in Meerbeck auf. Gegen 1.40 Uhr hörten Zeugen einen Knall aus dem Bereich der Moselstraße und riefen die Polizei. Vor Ort stellten die Polizisten einen aufgesprengten Zigarettenautomat fest. Teile des Automaten lagen bis auf die Fahrbahn verstreut. Zeugen beschrieben ...

mehr