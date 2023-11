POL-FR: Vogtsburg-Oberbergen: Alkoholisierter Autofahrer

Freiburg (ots) - Während ein Mann am Freitag, 10.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 08:45 Uhr bis 08:55 Uhr ein Cafe besuchte, entwendete ein Unbekannter dessen gelbes E-Mountain-Bike der Marke Cannondale, welches in der Hauptstrasse in Riegel mit einem Faltschloss abgeschlossen abgestellt war. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.500 Euro. Der Polizeiposten Endingen ...

