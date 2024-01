Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin um Bargeld betrogen - Seien Sie achtsam!

Gelsenkirchen (ots)

Wieder einmal kamen unverschämte Betrüger am Mittwoch, 17. Januar 2024, in der Feldmark an ihr Ziel und erbeuteten das Bargeld einer Seniorin. Die 87-jährige Frau erhielt gegen 18 Uhr einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Bank. Der Unbekannte erklärte der Gelsenkirchenerin, dass man Unregelmäßigkeiten bei ihren Kontobewegungen festgestellt habe und derweil viel Falschgeld im Umlauf sei. Aus diesem Grund bat der Tatverdächtige die Seniorin am Telefon, all ihr Bargeld zu sammeln. Eine angebliche Kriminalbeamtin sei bereits auf dem Weg und würde das Bargeld zwecks Überprüfung auf Falschgeld an sich nehmen. Gegen 19 Uhr erschien eine Unbekannte an der Wohnanschrift der 87-Jährigen, nahm das Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und verließ die Örtlichkeit. Während der gesamten Betrugsdauer blieb der unbekannte Mann am Telefon und überzeugte die Gelsenkirchenerin von der Richtigkeit ihres Handelns.

Die falsche Kriminalbeamtin ist 1,65 bis 1,68 Meter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Der angebliche Bankmitarbeiter sprach akzentfrei deutsch und ist schätzungsweise 40 bis 50 Jahre alt.

Die Polizei appelliert mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei erscheint nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. In Zweifelsfällen wählen Sie immer die Notfallnummer 110 und fragen bei der richtigen Polizei nach. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar! Klären Sie Ihre Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu lassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell