POL-VK: Unfallflüchtiger gesucht

Völklingen (ots) - Am Samstag, dem 06.12.23, parkte ein PKW zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Völklinger Straße. Der noch unbekannte Täter befuhr mit seinem Fahrzeug die Völklinger Straße in Fahrtrichtung Hugenottenstraße und kollidierte mit dem parkenden PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 ...

