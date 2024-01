Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere Trunkenheitsfahrten und eine Verkehrsunfallflucht im Dienstgebiet der PI Völklingen

Völklingen (ots)

In der Nacht vom 06.01. auf den 07.01.24 kam es zu zwei Fällen, bei welchen die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen 00:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Völklinger in der Salbacher Straße in Riegelsberg kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf Cannabiskonsum. Gegen 01:30 Uhr wurde ein 27-jähriger aus Saarwellingen in der Püttlinger Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Hier konnten Hinweise auf Amphetaminkonsum erlangt werden. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Gegen 04:45 Uhr kam es dann zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern. Durch einen Beteiligten wurde das Kennzeichen des Flüchtenden erkannt. Der 23-jährige Fahrer aus Großrosseln konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,00 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

