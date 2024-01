Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Am Freitag, dem 05.12.23, kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Illinger Straße. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand parkender PKW erheblich beschädigt. Vor Ort konnten Trümmerteile des Verursachers festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

